Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата фракции КПРФ Михаила Щапова о праве на социальный налоговый вычет в отношении расходов налогоплательщика в пользу его детей и подопечных, независимо от их возраста.

Как пояснил автор инициативы, сегодня Налоговый кодекс позволяет налогоплательщикам получить налоговый вычет по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), если они оплачивали медицинские услуги себе, супругу, родителю, а также детям и подопечным, но в возрасте до 18 лет. В связи с этим автор инициативы предлагает распространить возможность получения социального налогового вычета в отношении расходов налогоплательщика в пользу его детей и подопечных вне зависимости от того, какого они возраста.

В Кабмине отметили, что суммы НДФЛ в полном объеме поступают в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований, а расширение оснований получения социального налогового вычета по НДФЛ приведет к увеличению выпадающих доходов этих бюджетов, из средств которых также финансируются социальные программы. «Вместе с тем источники компенсации в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в проекте отзыва.