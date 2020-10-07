В то же время инвестиции в основной капитал снизились всего на 11,7% г/г, тогда как объемы экспорта выросли на 0,3% г/г в реальном выражении. С другой стороны, Россия, судя по всему, обязана этими достижениями двум факторам: большой роли государственных проектов в структуре инвестиций и расширению торговых связей с Китаем.

Снижение российского ВВП в 2К20 оказалось менее глубоким в сравнении с 2К09: Опубликованная Росстатом подробная информацияо динамике потребления и инвестиций в 2К20 позволяет нам сравнить этот кризис в м ом ент наиболее глубокого экономического спада с двумя предыдущими кризисными периодами 2009 и 2015 гг. Несмотря на экстраординарные обстоятельства последнего кризиса (пандемия COVID-19), снижение ВВП в 2К20 оказалось не самым глубоким за три последних кризиса в России и, как мы уже писали ранее, гораздо менее существенным в сравнении с масштабами спада в других странах (см наш обзор от 7 сентября “Экономический рост в РФ”). Это, судя по всему, подтверждает мнение о том, что последний кризис оказался менее болезненным в сравнении с кризисом 2009 г. Исходя из этого, консенсус-прогноз предусматривает снижение ВВП на 4% г/г по итогам этого года против спада на 7,8% г/г в 2009 г.

Шок доходов домохозяйств оказался наиболее сильным в сравнении с двумя предыдущими кризисами: Тот факт, что потребление домохозяйств пострадало особенно сильно в 2К20 в отличие от двух предыдущих кризисов, не является неожиданностью, учитывая внезапное изменение формата потребления. Оборот розничной торговли снизился на 16% г/г, в некотором смысле предвосхищая сильное снижение потребления домохозяйств, которое упало на 22,2% г/г. Масштаб шока потребления соответствует масштабу снижения реальных располагаемых доходов, которые сократились на 8,0% г/г в 2К20, показав наиболее сильное квартальное падение в сравнении с предыдущим и кризисами. Скачок безработицы также оказался сопоставимым с ее ростом в период кризиса 2009 г. с 6,8% в 4К08 до 9,2% в 1К09 и 8,4% в 2К09: в 2020 г. Россия вошла в карантин с очень низким уровнем безработицы в 4,6%, который к августу достиг 6,4%. Позитивным моментом текущего кризиса является то, что банковский сектор ведет себя контрциклично и обеспечивает поддержку потребителям: розничный кредитный портфель вырос на 13% в последние 12 месяцев против снижения на 6-10% за аналогичный период 2015 и 2009 гг.

Снижение инвестиций в основной капитал на 11,7% г/г в 2К20 является позитивным результатом: Хотя глубина снижения потребления превзошла ожидания, инвестиции сократились всего на 11,7% г/г, как и в кризис 2015, и менее существенно, чем в 2К09. Одно из объяснений может быть связано с тем, что производственный сектор в этот кризис пострадал меньше, чем сектор услуг и, таким образом, в меньшей степени пострадала и инвестиционная активность. Тем не менее, может оказаться и так, что относительно умеренное снижение инвестиционной активности было связано с государственными капитальными вложениями в строитель ство ж илой недвижимости и объектов инфраструктуры: это косвенно подтверждается более низким в сравнении с ожиданиями снижением объемов строительства (всего на 1,7% г/г в 2К20) и тем фактом, что инфраструктурные проекты были включены в пакет плана антикризисных мер. Значительная роль государства может быть проиллюстрирована высокой концентрацией инвестиционного роста в небольшом количестве российских регионов. В период с 2000 г. дo 2012 г., рост инвестиций был характерен для значительного числа регионов – в среднем на один регион, показывающий спад инвестиций, приходились 14 регионов, демонстрирующих рост инвестиций, однако с 2012 г. ситуация изменилась; в последние 8 лет в России в среднем на один регион, демонстрирующий спад инвестиций, приходится только 2-3 региона с инвестиционным ростом.

Динамика экспорта была сильной, возможно, демонстрируя рост торговли с Китаем: Другой позитивный аспект статистики за 2К20 – это очень сильная динамика экспорта. По сути, учитывая перебои в мировой цепочке стоимости, вызванные карантинными мерами, и сделку OPEC+, мы ожидали, что снижение экспорта в реальном выражении будет аналогично масштабу его снижения в 2К09, то есть составит примерно - 9% г/г. Благодаря росту его объемов на 0,3% г/г в 2К20 ситуация с экспортом сопоставима с той, которая наблюдалась в2К15, когда кризис носил сугубо локальный характер. Мы связываем такой результат, главным образом, с расширением торговых отношений с Китаем. По сути, китайская промышленность находилась в зоне спада только в первом квартале и после этого времени демонстрирует рост в среднем на 5% г/г, что, возможно, поддерживало спрос на российские промышленные товары. Цифры по платежному балансу подтверждают продолжающееся смещение российской внешней торговли на Восток: доля российской торговли с Китаем достигла исторического максимума в 17% в прошлом году, заменив снижающуюся долю торговли c европейскими странами. Такая стратегия , по крайне мере, на данный момент доказала свою успешность.