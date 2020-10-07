Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2019 год, доложил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Согласно документу, бюджет за 2019 год исполнен с профицитом 1,974 трлн рублей. Доходы составили 20,188 трлн рублей, расходы — 18,214 трлн рублей. В 2019 году ВВП достиг 110,04 трлн рублей. За 2019 год по сравнению с 2018 годом наблюдается уменьшение доли доходов федерального бюджета по отношению к ВВП на 0,3 п. п.: с 18,6% за 2018 год до 18,3% за 2019 год. Ненефтегазовые доходы увеличились на 1,1 п. п., что связано в основном с увеличением поступлений налога на добавленную стоимость (НДС) на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, на ввозимые в РФ товары (в том числе за счет повышения основной ставки налога), ростом поступлений налога на прибыль и акцизов на нефтепродукты.

Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета по итогам 2019 года составил 5,4% ВВП. В части нефтегазовых доходов произошло снижение на 1,4 п. п. ВВП, на которое повлияло изменение налогового и таможенного законодательства в рамках завершения налогового маневра. Кроме того, влияние оказало изменение показателей социально-экономического развития по сравнению с их значениями за аналогичный период предыдущего года, в основном в связи со снижением цены на нефть марки Urals.

Как отмечается в заключении Счетной платы, по итогам 2019 года сложился самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 12 лет (94,2%). Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1,12 трлн рублей и увеличился по сравнению с 2018 годом на 342,7 млрд рублей (на 44%).