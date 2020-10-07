Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий увеличение тарифов на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты физическим лицам. Документ инициирован правительством РФ.

Закон касается ИП, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

Размер страховых взносов на ОПС определяется доходами ИП: если доход не превышает 300 тыс. рублей за расчетный период, то такой плательщик уплачивает страховой взнос только в фиксированном размере (за расчетный период 2020 года — 32 тыс. 448 рублей). Если доход плательщика превышает 300 тыс. рублей, то размер страховых взносов определяется как сумма фиксированного размера страховых взносов плюс 1% от суммы дохода плательщика, превышающего 300 тыс. рублей за расчетный период. В 2021 году фиксированный размер взносов сохранится на прежнем уровне и составит 32 тыс. 448 рублей, в 2022 году он будет равен 34 тыс. 445 рублям, в 2023 году — 36 тыс. 723 рублям.

Размер страховых взносов на ОПС с 2022 года устанавливается путем увеличения размера страховых взносов на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций на основании данных прогноза социально-экономического развития РФ. Размер взносов на ОМС для ИП фиксированный, в 2020 году он составляет 8 тыс. 426 рублей. В 2021 году он сохранится на этом же уровне, в 2022 году составит 8 тыс. 766 рублей, в 2023 году — 9 тыс. 119 рублей.