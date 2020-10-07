Совет Федерации на заседании в среду, 7 октября, одобрил законопроект, который дает право правительству использовать в 2021 году средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх заложенного в бюджете объема в случае падения цен на нефть. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ.

«Законом продлевается на 2021 год возможность использования правительством РФ средств ФНБ сверх объема, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете, в случае снижения цены на нефть ниже базового уровня. При этом объем использования средств ФНБ на обеспечение сбалансированности федерального бюджета ограничивается 1% ВВП», — говорится в пояснительной записке.

В соответствии с документом, данная норма позволит в качестве меры оперативного реагирования в 2021 году при необходимости использовать средства ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета и выполнить принятые расходные обязательства. Согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и тарифно-таможенной политики на 2021—2023 годы, Минфин РФ за эти три года направит в общей сложности около 100 млрд рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета. Больше всего из ФНБ будет потрачено на покрытие дефицита в 2021 году — 95 млрд рублей, в 2022—2023 годах — по 3,8 млрд рублей.

Одобренным в среду законом также изменяется норма, регулирующая порядок расчета общего объема расходов федерального бюджета, в части увеличения используемого в нем расчетного объема на 2021 год с 585 млрд до 1 трлн 460 млрд рублей. Повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, говорится в пояснительной записке. С 2022 года предельные расходы будут определены в соответствии с бюджетными правилами.

Законом предусмотрено распределение части налога на доходы физических лиц, уплачиваемого при превышении доходами суммы 5 млн рублей, по следующим нормативам: в федеральный бюджет — 13%, в региональные и местные бюджеты — 87%.

Также предусматривается увеличение с 1,8 трлн до 2 трлн рублей суммы, на которую может быть увеличен общий объем расходов федерального бюджета без внесения в него поправок. Это возможно в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по предотвращению негативного влияния на развитие отраслей экономики при ухудшении экономической ситуации, а также по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции.