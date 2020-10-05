Общее состояние долларовых миллиардеров в мире достигло 10,2 трлн долларов. Это новый рекорд c 2017 года, когда их состояние равнялось 8,9 трлн долларов, говорится в отчете консалтинговой компании PwC. В настоящее время насчитывается 2189 миллиардеров по сравнению с 2158 в 2017 году, говорится в материале. На конец 2019 года состояние миллиардеров составляло менее 8 трлн долларов, на конец 2018 года — 8,5 трлн долларов. В России на конец июля насчитывалось 102 долларовых миллиардера с совокупным состоянием 467,6 млрд долларов, годом ранее их численность составляла 100 человек с состоянием 388,9 млрд долларов.

Аналитики отмечают, что большую часть последнего десятилетия состояние миллиардеров росло независимо от сектора, но за последние два года те, кто в своих бизнес-моделях сделал упор на технологии, вырвались вперед, и пандемия только усилила этот разрыв. Так, с 2018 года общее состояние миллиардеров, работающих в IT-сфере, выросло на 42,5% до 1,8 трлн долларов. Также, общее состояние миллиардеров в сфере здравоохранения увеличилось на 50,3%, до 658,6 трлн долларов.

На борьбу с пандемией 209 миллиардеров потратили около 7,2 млрд долларов на финансовые пожертвования, промышленные товары и оборудование и другие средства. В отчете отмечается, что благодаря развитой культуре благотворительности в США состоятельные люди там пожертвовали больше, чем в других странах (почти 4,6 трлн долларов). На втором месте по объему пожертвований находится Китай (678,8 млн долларов). Однако эти цифры могут быть преувеличены из-за культуры раскрытия сумм, направленных на благотворительность, в США, отмечают аналитики компании.

За несколько недель в феврале и марте состояние миллиардеров упало на 564 трлн долларов или 6,6% по сравнению с 2019 годом и началом 2020 года, до 8 трлн долларов на 7 апреля 2020 года. Число миллиардеров сократилось на 43 — до 2058. Больше всего пострадал регион развивающихся рынков. Его миллиардеры потеряли 10,1% своего богатства, которое снизилось до 2,2 трлн долларов, а их число сократилось на 36 до 562 миллиардеров.