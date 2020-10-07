Ситибанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении кредитной организации. Клиенты банка теперь могут моментально осуществлять переводы по номеру телефона и получать переводы из других банков — участников системы. Переводы работают круглосуточно.

За перевод до 100 тыс. рублей в месяц комиссия взиматься не будет, выше — взимается комиссия в размере 0,5% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей. Количество трансакций в месяц без взимания комиссии зависит от тарифного плана клиента.

Услуга доступна всем клиентам в мобильном приложении. Чтобы ее активировать, необходимо скачать обновленную версию приложения. В Citi Mobile выбрать «Платежи по номеру телефона», ввести или выбрать номер телефона, выбрать банк, ввести сумму и подтвердить перевод. Дополнительно регистрироваться в СБП не нужно, идентификатором клиента служит номер его мобильного телефона. Отключиться от данного сервиса можно также через мобильное приложение. Также можно осуществлять переводы клиентам Ситибанка.