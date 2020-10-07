Реализация национальных проектов показала эффективность в прошлом году и повлияла на рост экономики России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Совфеда в ходе обсуждения закона об исполнении федерального бюджета за 2019 год.

«За прошлый год национальные проекты дали свой эффект. В четвертом квартале рост экономики составил 2,1%, а если мы посмотрим в целом за год, то этот показатель составлял 1,3%. Понятно, первый квартал прошлого года был связан с тем, что мы повысили НДС, это тоже повлияло на темпы экономического роста, но под конец года экономика начала разгоняться, и в первом квартале текущего года темп роста экономики составил 1,6%. То есть эффект от национальных проектов, дополнительных ресурсов, которые через бюджет перераспределялись и вкладывались в экономику, социальную сферу, дали свой результат. Конечно, если бы не последствия пандемии, то я уверен, что мы бы вышли на наши плановые темпы роста, которые мы закладывали в прогнозе», — отметил Силуанов.

Силуанов сообщил, что инвестиционные расходы субъектов РФ за восемь месяцев 2020 года выросли на 36%, несмотря на ограничения. «Откуда деньги? Результат — это те национальные проекты и программы, что мы реализуем, это тоже очень важно», — сказал министр.

По его словам, принципы и бюджетные правила доказали свою эффективность в сложных периодах. «Проектное управление — необходимо такой же механизм создавать и по всем ресурсам государства, которые мы перераспределяем через бюджет. Это и решение структурных задач, которые непосредственно связаны с исполнением бюджета, закупочное законодательство — серьезно поменяли его в текущем году», — добавил Силуанов.