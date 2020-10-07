СберБанк и ВТБ заняли лидирующие позиции у россиян по узнаваемости и доверию среди игроков отечественного банковского рынка, свидетельствуют результаты опроса холдинга «Ромир». В топ-5 наиболее заметных банков также вошли «Тинькофф», Альфа-Банк и Почта Банк. В рейтинг топ-5 по доверию, кроме СберБанка, ВТБ и «Альфы», также входят Газпромбанк и Россельхозбанк.

В отношении каждого банка респондентов попросили отметить, какого они мнения о компании: положительного, отрицательного или не знают компанию. Респонденты оценивали наиболее крупные по вкладам населения и капиталу банки. Накопленные данные исследований в холдинге «Ромир» позволяют проследить динамику результатов в сравнении с показателями 2018 года.



Самыми известными брендами среди кредитных организаций стали СберБанк и ВТБ, эти компании знают 97% и 85% респондентов соответственно. Третью и четвертую строчку рейтинга заняли «Тинькофф» (78%) и Альфа-Банк (77%). Более половины респондентов также знают Почта Банк (76%), Газпромбанк (72%), Совкомбанк (68%), Россельхозбанк (67%), Райффайзенбанк (65%), «Открытие» (63%), Росбанк (57%).

Наименее известными финучреждениями оказались Московский Кредитный Банк и ЮниКредит Банк: 46% опрошенных подтвердили, что знакомы с этими банками.

Самый высокий уровень известности всех оцениваемых банков наблюдается среди экономически активного ядра населения: респондентов в возрастном диапазоне от 25 до 44 лет. Кроме того, банки лучше известны респондентам с высоким доходом или доходом выше среднего уровня.

Уточняется, что исследования уровня доверия и узнаваемости брендов среди аудитории в рамках проекта проводятся по международной методике GRI (Global Reputation Index), которая применяется для мониторинга репутации компаний среди целевой аудитории.