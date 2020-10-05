Сегодня ведущие финансовые компании переживают цифровую революцию. Они погружаются в API-экономику, где бизнес предоставляет услуги в том месте и в то время, которые выбирает клиент, а существующие приложения, информация и сервисы объединяются в новые каналы персонального обслуживания для потребителей.

Открытые API являются одной из наиболее актуальных и востребованных тем в мире финансовых технологий. Некоторые банки уже используют технологию для расширения своих услуг и сервисов, остальные пока только собирают информацию.

14 октября IBM и RAMAX Group проведут вебинар, посвященный использованию API в финансовом секторе, призванный правильно организовать и упростить переход в API-экономику.

На вебинаре будут освещены разные стороны вопроса:

  • Мировая практика использования открытых API;
  • Детали «пилота» открытых API ЦБ РФ;
  • Сценарии применения технологии;
  • Основные аспекты создания OpenAPI платформы;
  • Опыт реализации проектов и критерии оценки эффективности применения технологии.

В ходе вебинара вы сможете задать вопросы коллегам и обсудить с ними ваши задачи и области применения API.

Дата и время вебинара: 14 октября, 10:00 по московскому времени.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. По вопросам участия вы можете обращаться по почте info@ramax.ru.

Мы приглашаем:

  • ИТ-директоров;
  • Руководители направлений по омниканальности, ДБО.

Ведущие: Иван Пряничников (Эксперт по интеграционному ПО, IBM), Давид Гошадзе (Технический руководитель проектов, RAMAX Group).