14 октября в 10.00 RAMAX Group совместно с компанией IBM проведут вебинар «Применение открытых API в банках: вызовы и перспективы».
Сегодня ведущие финансовые компании переживают цифровую революцию. Они погружаются в API-экономику, где бизнес предоставляет услуги в том месте и в то время, которые выбирает клиент, а существующие приложения, информация и сервисы объединяются в новые каналы персонального обслуживания для потребителей.
Открытые API являются одной из наиболее актуальных и востребованных тем в мире финансовых технологий. Некоторые банки уже используют технологию для расширения своих услуг и сервисов, остальные пока только собирают информацию.
14 октября IBM и RAMAX Group проведут вебинар, посвященный использованию API в финансовом секторе, призванный правильно организовать и упростить переход в API-экономику.
На вебинаре будут освещены разные стороны вопроса:
- Мировая практика использования открытых API;
- Детали «пилота» открытых API ЦБ РФ;
- Сценарии применения технологии;
- Основные аспекты создания OpenAPI платформы;
- Опыт реализации проектов и критерии оценки эффективности применения технологии.
В ходе вебинара вы сможете задать вопросы коллегам и обсудить с ними ваши задачи и области применения API.
Дата и время вебинара: 14 октября, 10:00 по московскому времени.
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. По вопросам участия вы можете обращаться по почте info@ramax.ru.
Мы приглашаем:
- ИТ-директоров;
- Руководители направлений по омниканальности, ДБО.
Ведущие: Иван Пряничников (Эксперт по интеграционному ПО, IBM), Давид Гошадзе (Технический руководитель проектов, RAMAX Group).
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