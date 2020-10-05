Очередной вариант поправок к закону о защите прав и интересов должников при возврате просрочки позволит сделать процесс взыскания более прозрачным для граждан и более жестким для коллекторов, пишут «Известия» . В последнем варианте, который был доработан с учетом заседания подкомиссии правительственной комиссии по административной реформе, содержатся нормы, ужесточающие надзор и регулирование деятельности взыскателей.

В новом документе сохранился пункт о том, что регулирование деятельности взыскателей распространяется не только на коллекторские агентства, но и на банки, а также МФО. Это означает, что в части этой деятельности банки и МФО будут регулироваться уполномоченным органом Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Как пояснили в пресс-службе Минюста, документом предполагается, что для взаимодействия с должниками эти организации обязаны иметь соответствующее оборудование и ПО. Им придется осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, а также хранить указанную информацию в течение двух лет.

Также проект вводит понятие «автоматизированный интеллектуальный агент (робот-коллектор)», определяет понятия «телефонные переговоры» и «голосовое сообщение», подчеркнули в Минюсте. Вводится ответственность взыскателя за «действия» используемого им робота. Кроме того, различные виды взаимодействия будут учитываться при расчете лимита взаимодействия взыскателя и гражданина. Для взыскателей такой подход может обернуться санкциями.

По предложению Минцифры в процесс работы с просрочкой внедряется портал госуслуг. Проектом предполагается, что ЕСИА будет использоваться для идентификации должника. Уведомление о том, что долг гражданина передан третьему лицу, может быть отправлено через портал или по электронной почте. Сделать это взыскатель должен в два раза быстрее: в течение 15 дней, а не 30, как сейчас. Также портал госуслуг может быть использован при процедуре обязательного досудебного порядка возврата. В суд можно будет подать только после отказа должника исполнить требования или отсутствия ответа в течение 30 дней. Требование может быть вручено лично, направлено заказным письмом по адресу постоянной или временной регистрации, электронной почтой, через портал госуслуг или «иным согласованным сторонами способом».

Также проектом облегчен отказ от взаимодействия. Должник может направить его не только через нотариуса или заказным письмом, но и с адреса электронной почты, которая указана в документах. Со следующего рабочего дня взыскатель должен прекратить общение с должником. Изменяется и порядок использования персональных данных и данных по сумме просрочки. Согласие должника на их передачу третьим лицам можно будет получить при заключении договора. Отозвать — тоже по электронной почте, но с ранее указанных адресов. Поправками определяется и порядок подачи жалобы в уполномоченный орган: заявитель должен быть идентифицирован (лично или ЕСИА). Затем направляется запрос взыскателю, который должен ответить по суммам и порядку своих действий. С согласия должника уполномоченный орган может обратиться в бюро кредитных историй для уточнения объема задолженности.