Возврат старых ставок эквайринга разгонит цены в Интернете — онлайн-магазины могут повысить цены на товары до 5%, пишут «Известия» . О таких рисках говорится в письме президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

ЦБ ограничил с 15 апреля до 30 сентября максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам 1%. До этого они составляли в среднем 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара. Онлайн-покупки вышли на первый план: с их помощью люди обеспечивали себя продовольствием и товарами первой необходимости в период пандемии, отметила ТПП в письме. Возвращение тарифов к реальным докризисным значениям в 3–4% негативно скажется на онлайн-бизнесе, сказано в обращении ТПП. Компании предпочтут наличные расчеты. Также возникает риск увеличения цен на продукцию. ТПП предложила рассмотреть возможность продлить действие эквайринговой комиссии в 1% для онлайн-ретейлеров до снятия всех связанных с коронавирусом ограничений. По словам председателя Комитета ТПП по развитию электронной коммерции Алексея Федорова, возврат к обычным тарифам может спровоцировать рост цен на товары до 5%, отметил он.

Ограничение эквайринговых комиссий носило временный характер и было направлено на поддержку в том числе малого и среднего предпринимательства в период пандемии, заявили в пресс-службе ЦБ. Там напомнили: регулятор уже сообщал, что готов продолжить диалог по этому вопросу со всеми вовлеченными участниками рынка, когда ситуация нормализуется. Причем таким образом, чтобы интересы всех сторон были учтены.

Пока у людей нет удобной альтернативы банковским картам для онлайн-оплаты товаров, отметил Федоров. Например, клиенту не очень комфортно использовать СБП, которая требует большего количества манипуляций. Пока клиент совершает их, заканчивается время действия операции и форма оплаты «слетает». Также не у каждого в телефоне есть функция считывания QR-кода или мобильный банк, добавил специалист.

По словам экспертов, компании, скорее всего, пересмотрят свои бизнес-модели и вернутся к использованию обычных терминалов для оплаты покупок, например, когда курьер уже доставит им товары. В России ставки эквайринга составляют в среднем 1–3% в зависимости от вида предприятия, сказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Эти показатели заметно выше тех, что действуют, например, для европейских ретейлеров. Уровень эквайринга для торговых сетей следует установить в пределах 1%, уверены в организации.