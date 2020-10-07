Банк России установил официальные курсы валют на 8 октября.

Курс доллара снизился на 41,98 копейки, составив 78,0921 рубля (78,5119 рубля на 7 октября). Курс евро снижен на 70,55 копейки до 91,8129 рубля (92,5184 рубля на 7 октября).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 14:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 78,36 рубля (минус 11 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 92,16 рубля (плюс 9 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 77,95—78,44 рубля за доллар и 91,66—92,24 рубля за евро.