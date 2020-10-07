Минфин России на аукционе в среду, 7 октября, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29013RMFS с датой погашения 18 сентября 2030 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 315,73 млрд рублей. Объем спроса составил 316,331 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95,239% от номинала, средневзвешенная цена — 95,4133% от номинала, выручка от размещения – 301,501 млрд рублей.