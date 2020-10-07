Минфин России на аукционе в среду, 7 октября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года. Размещенный объем выпуска составил 30 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса был равен 51,691 млрд рублей.

Цена отсечения достигла 96,981% от номинала, средневзвешенная цена — 97,0123% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,29% годовых.