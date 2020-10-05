Годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 3,7% после 3,6% в августе, говорится в обзоре Минэкономразвития России «Картина инфляции. Сентябрь 2020 года» . Как отмечает ведомство, это совпало с предварительными оценками.

Сезонная дефляция в сентябре ускорилась до минус 0,07% после минус 0,04% месяцем ранее, но оказалась меньше, чем в сентябре 2019 года (минус 0,16%). Темпы роста потребительских цен, очищенные от сезонности, в сентябре снизились до 0,27% с 0,4% в августе.



«Основной вклад в сентябрьскую дефляцию внесло снижение цен на продовольственные товары (минус 0,4% после минус 0,8% в августе). Темпы снижения цен на плодоовощную продукцию в сентябре были сопоставимы с прошлогодними (минус 6,2% по сравнению с минус 6,3% в сентябре 2019 года)», — говорится в сообщении ведомства.

Инфляция в сегменте продовольственных товаров с исключением плодоовощной продукции сохранилась на уровне июля–августа (0,3%). Тенденции в сегментах непродовольственных товаров и услуг оказали разнонаправленное влияние на сентябрьскую инфляцию. С одной стороны, темпы непродовольственной инфляции в сентябре увеличились до 0,6% после 0,4% месяцем ранее. Основной вклад в ускорение роста цен в данном сегменте внесло произошедшее ослабление рубля, уточняет МЭР.

В результате монетарная инфляция(показатель, очищенный от волатильных компонентов) в сентябре замедлилась до 3,7%, вновь опустившись ниже целевого ориентира Банка России (4%).



По оценке Минэкономразвития России, при сохранении относительно стабильной курсовой динамики в октябре рост цен составит 0,2% в месячном исчислении, что соответствует диапазону 3,7—3,8% год к году.

