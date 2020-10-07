Вчера рост на российском рынке акций продолжился – индекс РТС повысился на 0,9% до 1 168 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,4% до 2 892 пунктов. В лидерах роста были акции компаний нефтегазового сектора. Курс рубля подешевел на 0,5% до 78,46 долл./барр., тогда как цены на нефть продолжали расти (Brent +3,3% до 42,65 долл./барр.).

Сегодня на глобальных рынках акций, в том числе и на российском, поводов для оптимизма нет: Сегодня мы не видим оснований для оптимизма на рынках и ожидаем, что как российский рынок акций, так и его глобальные аналоги будут торговаться в рамках узкого диапазона. Весьма резкое решение президента Д. Трампа перенести обсуждение нового пакета стимулов на период после завершения президентских выборов отняло у рынков их главный катализатор роста. Инвесторы на азиатских рынках сегодня утром, судя по всему, придерживаются мнения о том, что стимулы скорее откладываются, а не уходят с повестки дня Белового дома совсем, однако есть мнение и о том, что Д. Трамп действительно не видит необходимости в помощи экономике в размере еще $2 трлн бюджетных средств. На этом фоне в сочетании со снижением цен на нефть и закрытием рынков Китая акции российских сырьевых компаний, вероятно, будут торговаться в рамках очень узкого диапазона. Защитные активы, такие как акции золотодобывающих компаний, вероятно, будут пользоваться спросом на фоне поддержки роста цен на драгметаллы. Сегодня ожидается много событий, которые потенциально могут повлиять на рынки: публикация протокола последнего заседания FOMC, теледебаты между кандидатами на пост вице-президента США Майклом Пенсом и Камалой Харрис.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Инфляция в сентябре составила 3,7% г/г, что соответствует нашим ожиданиям, однако непродовольственная инфляция ускорилась выше ожиданий; НЕОДНОЗНАЧНО Как сообщает Росстат, потребительские цены снизились на 0,1% м/м в сентябре. Это означает, что совокупный р ост потребительских цен в годовом выражении ускорился только до 3,7% г/г в сентябре, что соответствует нашим ожиданиям. Тем не менее, структура инфляции указывает на сохраняющиеся инфляционные риски. Как в продовольственном сегменте, так и в сегменте услуг наблюдалась дефляция, которая компенсировала ускорение непродовольственной инфляции с 3,4% г/г в августе до 3,8% г/г в сентябре, связанное, возможно, с эффектом переноса и продолжающимся восстановлением потребительского спроса. В результате складывается впечатление, что аналогично другим странам с развивающимися рынками, в России сейчас нет подходящих условий для понижения ключевой процентной ставки: в сентябре центральные банки большинства стран с развивающимися рынками сохранили ключевые ставки без изменений, тогда как Банк Турции преподнес сюрприз рынкам, повысив ставку на 200 б. п. В то же время рост неопределенности в отношении новой волны карантинных мер в России может создавать дополнительные опасения по поводу дефляционных рисков в 2021 г., и на дан ный момент мы подтверждаем свои ожидания понижения ставки на 25 б. п. на заседании ЦБ в декабре.

Продажи легковых автомобилей в России выросли на 3,4% г/г в сентябре; ПОЗИТИВНО Продажи легковых автомобилей в России выросли на 3,4% г/г в сентябре после их снижения на 0,5% г/г в августе – восстановление роста соответствует нашим ожиданиям. Мы называли в качестве возможного объяснения слабого результата продаж за август ограничения в части предложения или временную слабость конечного спроса в связи с периодом отпусков. Быстрое восстановление спроса в прошлом месяце говорит в пользу второго варианта объяснения слабой цифры за август и предполагает, что восстановление спроса на товары длительного поль зования полностью соответствует трендам в других странах. Это также соответствует и тому, что инфляция в непродовольственном сегменте превзошла ожидания, о чем сообщил Росстат, и указывает на то, что инфляционные риски полностью не ушли с повестки дня.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)