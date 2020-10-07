Ак Барс Банк сообщил про обновление мобильного приложения для бизнеса на основе решения Digital2Business Mobile от компании BSS . Это полноценный мобильный офис, работающий на платформах iOS и Android. Новое приложение получило весь необходимый функционал, позволяющий клиентам от ИП до руководителей компаний максимально быстро и комфортно решать свои ежедневные бизнес-задачи, используя только смартфон.

Среди главных изменений увеличенная в 2 раза скорость работы приложения, улучшенный дизайн и упрощенная навигация, что в целом позволяет работать в мобильном банке легче, быстрее, эффективнее.

Одна из ключевых особенностей нового приложения - поддержка интерфейса на татарском языке. Теперь клиентам доступны для выбора и использования три языковые версии приложения – татарская, русская и английская.

Важное значение уделено безопасности. В приложение встроена программа PayControl, позволяющая подписывать транзакции прямо в смартфоне без SMS. Мобильный банк поддерживает современные способы идентификации - распознавание по лицу и отпечатку пальца. Если в вашем смартфоне есть техническая возможность распознавания по голосу, приложение сможет использовать и его. Забытый пароль можно легко восстановить по коду из SMS. Сохранить деловую репутацию и избежать ошибок в выборе партнера поможет встроенный сервис проверки контрагента.

При создании Digital2Business Mobile была проведена серьезная R&D работа по изучению и использованию передового международного и российского опыта разработки мобильного банкинга. Основное внимание уделено функциональности, дизайну, простоте и удобству работы. Ключевые пользовательские сценарии прошли аудит консалтингового агентства Markswebb. Это позволило наиболее полно использовать в мобильном решении BSS лучшие практики лидеров банковского рынка.