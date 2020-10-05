📰 На российский рынок недвижимости сейчас влияет сразу множество факторов, силу которых определить сложно, пишут «Известия» . По разным прогнозам, россияне могут с равной вероятностью ожидать как бурный рост, так и обвал цен, считают эксперты. Рост объемов ипотечного кредитования в совокупности со стагнацией и даже спадом доходов населения грозит непредсказуемыми последствиями. В то же время катастрофического развития событий в жилищной и ипотечной отрасли эксперты не видят.

📰 Отцов необходимо уравнять в правах с матерями, предоставив им возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска, пишут «Известия» . С такой инициативой выступили в Госдуме. Пока такая преференция предусмотрена только для женщин, ухаживающих за ребенком до трех лет. Нововведение, считают эксперты, коснется не более 2% молодых родителей. С учетом безработицы и узкой специализации во многих субъектах предлагаемые поправки повысили бы конкурентоспособность молодых отцов.

📰 Впервые за полгода управляющие компании зафиксировали снижение спроса инвесторов на розничные фонды, пишет «Коммерсант» . В сентябре в открытые ПИФы они привлекли 15,7 млрд рублей, что на 3,6 млрд рублей меньше результата августа. Пайщики резко сократили спрос на рисковые фонды акций. В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и ослабления рубля частные инвесторы увеличивали долю вложения в фонды облигаций, а также в ПИФы, инвестирующие в иностранные активы.

📰 Рубль должен укрепиться к началу I квартала 2021 года, ожидают опрошенные «Известиями» аналитики. Доллар может опуститься до 70—76 рублей, а евро — до 87—89. На ближайшее время прогнозы экспертов не благоприятные: российская денежная единица еще будет дешеветь. Так, 6 октября на открытии торгов на Московской бирже доллар подорожал до 78,52 рубля, а евро — до 92,52. Эксперты связывают это с возрастающей геополитической напряженностью и бегством инвесторов от рисков рынков развивающихся стран. По их оценкам, ситуация может измениться только после Нового года.