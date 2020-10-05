Столичная полиция объявила в розыск совладельца Судостроительного банка Андрея Вовченко, пишет «Коммерсант» . Экс-банкир, который проживает в Канаде, обвиняется в проведении фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Ущерб оценивается почти в 6 млрд рублей.

После отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд рублей.

Как следует из материалов дела, перед отзывом лицензии руководство Судостроительного банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. В ходе проверки оперативники выяснили, что организации рассчитывались с банком в том числе и векселями Военно-промышленного банка (ВПБ), лишенного лицензии 26 сентября 2016 года. Как оказалось, ВПБ этим компаниям свои ценные бумаги вообще не выдавал.

Также в распоряжении следствия оказались документы, из которых следовало, что все договоры переуступки в феврале 2015 года заключал один из бывших бенефициаров Судостроительного банка Андрей Вовченко. Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, оказался в Канаде. Сейчас следствие пытается установить сообщников экс-банкира, а также какие именно дивиденды от этих сделок получил сам Вовченко.

Конечным выгодоприобретателем, вероятнее всего, являлся бывший председатель совета директоров банка Леонид Тюхтяев. Он фигурантом уголовного дела до сих пор не является: документально подтвердить его причастность к махинациям пока не удалось. Как говорят бывшие коллеги экс-банкира, он был очень осторожным человеком, и ни одной его подписи на имеющихся у следствия документах нет, как нет пока и желающих дать в отношении него показания. Тюхтяев проживает в США.