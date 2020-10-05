Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением продлить для малого и среднего бизнеса до 1 марта 2021 года срок погашения беспроцентных кредитов для выдачи зарплат. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

«В апреле 2020 года в качестве первых мер поддержки пострадавшим от новой коронавирусной инфекции субъектам малого и среднего предпринимательства были предоставлены льготные кредиты под 0% для поддержки и сохранения занятости сроком на шесть месяцев. Возврат этих кредитов должен быть осуществлен начиная с октября 2020 года», — говорится в документе.

«Просим рассмотреть возможность внесения изменений в «Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости» в части переноса срока возврата льготных кредитов с 1 октября 2020 года на 1 марта 2021 года», — уточняется в письме.

По словам сенатора, в настоящее время деятельность малого и среднего бизнеса еще не восстановилась в полном объеме. Кроме того, наступает сезон зимних коммунальных платежей, а также арендных платежей, по которым была предоставлена отсрочка, добавляет Кутепов.

«Для большинства субъектов малого и среднего предпринимательства возврат кредитов в текущих сложившихся обстоятельствах падения платежеспособности не представляется возможным, поскольку неизбежно приведет к прекращению их деятельности (в том числе к банкротствам). Тем не менее банки начинают заключать соглашения с заемщиками по вопросу погашения кредитов, в которых не будут учтены возможности заемщиков», — поясняет сенатор.



Программа субсидированных кредитов под 0% на шесть месяцев была запущена для малых и микропредприятий из пострадавших от пандемии отраслей, позже была расширена на средние и крупные предприятия.