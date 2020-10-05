Власти Москвы с 9 по 28 октября заблокируют социальные карты школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Начиная с 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. А уплаченные за проезд деньги — перенесены на более поздний срок. Также до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома», — говорится в сообщении.

Сергей Собянин пояснил, что «ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее». По его словам, уже были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском.