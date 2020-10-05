Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о готовности банка осуществить новые меры денежно-кредитного стимулирования, в том числе опустить ключевую процентную ставку еще ниже нулевого уровня, чтобы помочь восстановлению экономики еврозоны. Она предупредила, что перспективы восстановления активности в регионе выглядят «немного более неустойчивыми» на фоне второй волны пандемии во Франции и Испании.

По мнению Лагард, ВВП не вернется к докризисным уровням до конца 2022 года, так что центральные банки мира должны будут продолжать стимулирование. «Мы готовы использовать все инструменты, способные обеспечить наиболее эффективные, продуктивные и соразмерные результаты», — сказала она.

Пока ЕЦБ воздерживался от дальнейшего снижения ставок, хотя и объявил о новой программе стимулирования на сумму около 3 трлн евро, которая включает широкомасштабные покупки облигаций и дешевое кредитование банков и примерно равна программе Федеральной резервной системы США. Ключевая процентная ставка ЕЦБ в настоящий момент составляет -0,5%. Лагард признала, что ЕЦБ в настоящее время считает другие инструменты более эффективными, чем снижение ставок, но еще не достигнут тот предел, за которым новое снижение ставок принесет больше ущерба, чем пользы, подчеркнула она. «Мы готовы действовать в соответствии с развитием ситуации и корректировать политику по мере необходимости», — сказала Лагард.

Снижение ставки ЕЦБ повлечет за собой ослабление евро, укрепившегося против доллара США в последние месяцы, отмечают экономисты. И это будет одним из позитивных эффектов данного шага. Руководство ЕЦБ недавно выразило опасения относительно высокого курса евро, который негативно отражается на крупных экспортерах и инфляции.

Лагард также считает, что агрессивные правительственные меры, принятые в этом году для поддержки экономики, в том числе увеличение расходов, способствовали ослаблению давления на центральные банки. «Мы больше не сражаемся в одиночку, — сказала она. — В отличие от финансового кризиса 2008—2009 годов, налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика идут рука об руку и действуют сообща».