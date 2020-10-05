Туризм и индустрия гостеприимства в 2020—2021 годах получат почти 73 млрд рублей господдержки, следует из текста общенационального плана восстановления экономики РФ, который имеется в распоряжении ТАСС.

На возмещение гостиницам 50% платежей по процентам и на отсрочку выплаты основного долга по ранее выданным кредитам в 2020 году выделят 6,7 млрд рублей. На субсидирование направлений внутреннего туризма (туристический кешбэк) в 2020 году выделено 15 млрд рублей.

На расширение государственной поддержки внутренних и въездных туроператоров для обеспечения прироста въездных и внутренних турпотоков, в том числе путем формирования новых привлекательных маршрутов и поддержки детского туризма, в 2020 году направят 6,09 млрд рублей, в 2021 году — 5,32 млрд, следует из документа.

На системное развитие туристской и иной инфраструктуры, включая льготное кредитование, субсидирование ввода новых гостиниц и обеспечивающей инфраструктуры, планы развития перспективных туристских территорий, формирование туристически привлекательных центров городов, грантовую поддержку в 2020 году будет выделено 10,39 млрд рублей, в 2021 году — 22,55 млрд. На меры государственной финансовой поддержки, направленной на снижение стоимости авиационных и железнодорожных перевозок в целях повышения конкурентоспособности внутреннего туристского продукта, в 2020 году будет направлено 1,67 млрд рублей, в 2021 году — 2,7 млрд.

На реализацию мер по популяризации внутреннего и въездного туризма, в том числе путем создания специализированного центра маркетинговых и цифровых компетенций, смягчения въездного визового режима, в 2020 году направят 0,6 млрд, в 2021 году — 1,35 млрд рублей.



Часть средств уже была заложена в бюджете, часть будет выделена дополнительно, часть высвободилась в результате перераспределения.