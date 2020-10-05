Соревнования проходили в Республике Адыгея и собрали 125 спортсменов из многих регионов Российской Федерации.

В финале Евгений всего на одну пораженную мишень опередил заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Александра Землина, также представляющего Краснодарский край. Третье место занял петербуржец Марк Ешчанов.

Неделей ранее спортсмен в составе сборной Краснодарского края завоевал в Казани бронзовую медаль командного чемпионата России с участием 61 команды, объединивших сильнейших спортивных стрелков страны.