Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и его брата Алексея. Они обвиняются в растрате средств кредитной организации, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Также установлены 9 соучастников преступления.

По версии следствия, в 2017 году Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств банка. В организованную группу они вовлекли 8 бывших сотрудников банка и иностранного гражданина. По указанию Дмитрия Ананьева соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью «Promsvyaz Capital B.V.», зарегистрированной в Амстердаме, якобы за приобретенные у этой иностранной компании акции Промсвязьбанка и облигации ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT». Деятельность этих компаний контролировалась братьями Ананьевыми. Фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов с целью создания видимости законности произведенных банковских операций соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг. Так, в течение нескольких часов в Республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 млрд рублей. Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению.

Также следствием установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 млрд рублей, на которое наложен арест. В рамках предварительного следствия будет устанавливаться имущество соучастников преступления.