В период с 28 сентября по 4 октября потребительские расходы продолжили падение, снизившись на 0,7%. По итогам сентября изменение расходов домохозяйств составило минус 0,8% год к году, подсчитали эксперты аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.



Одновременно индекс потребительской активности опустился с 77,2 до 75,9 пункта, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о некотором сокращении разнообразия в потреблении в ответ на риски, связанные с COVID-19.



Между тем в августе траты россиян на товары и услуги превышали прошлогодний уровень на 0,4%, ломая понижательную тенденцию более ранних периодов.



При этом в месячном выражении темпы роста расходов на продукты в сентябре снизились на 3 процентных пункта, до 2,7%, а на продовольственные товары — на 4,3 процентного пункта, до 3,7%. А траты на услуги в сентябре по-прежнему оставались в отрицательной зоне, хотя падение по сравнению с августом сократилось на 1,4 процентного пункта и составило 13%.



