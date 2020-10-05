Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев детально проработать ключевые параметры федерального бюджета на трехлетний период, уделив особое внимание исполнению социальных обязательств и реализации национальных целей. Эти направления являются приоритетным, заявил глава государства во вторник на встрече с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции.

«Я прошу вас вместе с правительством, Советом Федерации, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет. Приоритеты здесь — это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперед, с достижением стратегических целей национального развития, намеченных на ближайшие десятилетие, до 2030 года», — подчеркнул Путин.