Проблему сдвоенных персональных учетов в Пенсионном фонде России (ПФР) планируют решить до конца года. Об этом сообщил во вторник глава ПФР Максим Топилин.

По словам Топилина, ПФР постоянно ведет работу по «слипшимся» и раздвоенным счетам по всей стране. «Эту тему мы, я надеюсь, закроем окончательно до конца этого года. Может быть, даже несколько раньше», — сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Топилин подчеркнул, что в системе персонального учета ПФР еще есть некие огрехи, которые измеряются долями процента. Кроме того, глава ПФР привел пример с одинаковыми номерами СНИЛС у детей при выплате детских пособий.

«Детские пособия летом, когда выплачивали, мы сталкивались с такими ситуациями, когда есть двойники с одним СНИЛС, одного имени, отчества детишки — полные двойники — имя отчества, место рождения и так далее. И система дает здесь элементарные ошибки, просто математически это невозможно уловить», — отметил глава фонда.

Весной президент РФ Владимир Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. В конце июня глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет.