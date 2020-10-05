Банк России установил официальные курсы валют на 7 октября.

Курс доллара повысился на 38,38 копейки, составив 78,5119 рубля (78,1281 рубля на 6 октября). Курс евро вырос на 85,85 копейки, до 92,5184 рубля (с 91,6599 рубля на 6 октября).

На Московской бирже на 13:53 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 17 копеек, валюты стоят 78,26 и 92,23 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 78,14—79,25 рубля за доллар и 92,05—92,7 рубля за евро.