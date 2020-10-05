Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило банку «Уралсиб» долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B2» с «позитивным» прогнозом. Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка подтверждены на уровне «b2». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Подтверждение депозитных рейтингов банка с «позитивным» прогнозом отражает, с одной стороны, наличие у банка крепких запасов капитала и ликвидности и его хорошие операционные доходы, а с другой — ожидания Moody's, что убыточность, продемонстрированная банком в первом полугодии 2020 года, окажется краткосрочной и банк сможет выйти на уровень безубыточности во второй половине года и вернется к прибыльности в ближайшие 12—18 месяцев.

В числе прочего отмечается, что кредитоспособность банка поддерживается его сильным профилем фондирования и достаточными запасами ликвидности.



Рейтинги «Уралсиба» могут быть повышены в ближайшие 12—18 месяцев в случае существенного и стабильного улучшения операционной среды в России и демонстрации банком способности поддерживать сильные показатели кредитоспособности во время «низкого» экономического цикла, следует из релиза.