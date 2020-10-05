Минэкономразвития России предложило отказаться от цели по продвижению страны в рейтинге Doing Business, вместо нее включить новый показатель «Время прохождения административных процедур при взаимодействии с государственными органами при экспорте». Это следует из проекта постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности», подготовленного Минэкономразвития и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.



«Из состава показателей государственной программы исключен показатель «Рейтинг Всемирного банка Doing business по показателю «Международная торговля», — говорится в пояснительной записке.

По оценке Минэкономразвития, с учетом специфики, применяемой Всемирным банком для составления данного рейтинга, методики позиция страны в нем не является оценкой эффективности государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, проводимых реформ и легкости осуществления внешнеэкономической деятельности.

Так, с 2017 по 2018 годы при росте числа организаций-экспортеров и росте экспорта несырьевых неэнергетических товаров позиция России в рейтинге не изменилась. Кроме того, 20 государств-лидеров данного рейтинга являются членами Европейского союза и осуществляют взаимную торговлю без таможенного оформления.

«Необъективность применяемой Всемирным банком методики подтверждается в том числе приостановкой публикаций обзоров Doing business. В данной связи представляется целесообразным включить в государственную программу новый показатель «Время прохождения административных процедур при взаимодействии с государственными органами при экспорте», — указывают в министерстве.

Кроме того, предлагается исключить из паспорта подпрограмму «Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности» в связи с переносом мероприятий в госпрограмму «Развитие транспортной системы».

В 2019 году Россия в рейтинге Doing Business поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как сообщил в октябре прошлого года ТАСС исполнительный директор Всемирного банка от РФ Роман Маршавин, место России в рейтинге Doing Business ВБ потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы.

