Предложение действует в рамках ипотечных программ «Новостройка от партнеров», «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону» и «Квартира для студента» при условии, что недвижимость будет приобретаться напрямую у застройщиков-партнеров Банка.

Кроме того, покупка жилья в ипотеку возможна без первоначального взноса (также впервые для объектов в Краснодарском крае).

Кредиты на срок от года до 30 лет предоставляются гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 до 75 лет (по программе «Квартира для студента» - до 70 лет).