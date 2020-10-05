За 12 месяцев банком предоставлено порядка 2 850 гарантий на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Услуга адресована юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для обеспечения ими обязательств в рамках государственных закупок. Она является пакетным предложением по гарантийной поддержке поставщиков товаров, работ или услуг

Экспресс-гарантии предоставляются для участия в конкурсе или аукционе (тендерная), исполнения обязательств по договору или контракту, возврата авансового платежа, обеспечения гарантийных обязательств. К их преимуществам относятся минимальный пакет документов, оперативное решение о предоставлении гарантии, отсутствие обеспечения и электронный документооборот.

Для получения услуги нет необходимости обращаться в офис Банка – документооборот проходит в электронном виде с применением электронной цифровой подписи. Клиенты могут рассчитывать на сумму до 35 млн рублей на максимальный срок до 5 лет.

Заявку на получение экспресс-гарантии можно подать на сайте КБ «Кубань Кредит» в разделе «Бизнесу».