ФАС фиксирует нарушения по части изменения ставок по вкладу в течение срока его действия.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует кратный рост нарушений добросовестной конкуренции со стороны банков во время пандемии, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров на круглом столе «Банковская система России: уроки коронакризиса».
«У нас всегда, когда возникают кризисные явления, учащаются случаи недобросовестной конкуренции. Они связаны с тем, что банки начинаются беспокоиться о своей ликвидности и стремятся привлечь клиентов разными способами, отличными от тех, которые обычно происходят в стандартных условиях», — отметил Кашеваров.
При этом если в предыдущие кризисы (2008 и 2014 годов) ФАС заводило два-три дела о недобросовестной конкуренции, то с начала пандемии служба выдала уже 12 предупреждений, добавил Кашеваров. Из них семь были исполнены банками в добровольном порядке, по пяти продолжается антимонопольное разбирательство. «Для нас это достаточной высокий показатель того, что банки активно привлекают клиента, не всегда следуя принципам добросовестности», — считает замглавы антимонопольной службы.
По словам Кашеварова, в 2008 и 2014 годах нарушения добросовестной конкуренции в меньшей степени касались банков — участников госпрограмм, но в текущий кризис границы между кредитными организациями, получающими и не получающими поддержку, в этом плане стерлись. Как и в предыдущие кризисы, ФАС фиксирует нарушения по части изменения процентных ставок по вкладу в течение срока его действия, введения запрета на пополнение вклада или процентов за снятие денег со срочных депозитов.
При этом линейка банковских продуктов, в которых умалчивается о существенных условиях, расширяется, добавил Андрей Кашеваров. В том числе при пролонгации договоров банковского вклада клиентам предлагается открыть накопительные счета, оформить инвестиционное страхование или купить ценных бумагах, зачастую без объяснения условий и отсутствия гарантий доходности по таким продуктам. Замглавы ФАС отметил, что по накопительным счетам предлагаются порой в два раза более высокие проценты, чем по текущим вкладам. При этом клиенты часто не обращают внимания на то, что такая ставка начинает действовать с 12 месяца после нахождения, или что банк в одностороннем порядке может ее изменить. «Первоначальную заявленную ставку получали только сотые процента вкладчиков от количества открытых счетов», — отметил Кашеваров.
Еще одно частое нарушение, по словам замглавы ФАС, — отсутствие информирования клиентов об ограничения для получения кешбэка. «У нас кешбэк является драйвером для развития безналичных платежей. Не хотелось бы, чтобы эта практика как-то затормозила этот процесс», — сказал Кашеваров.
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