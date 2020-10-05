Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар дорожал на 20 копеек, а евро — на 15 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,29 рубля (плюс 19 копеек), курс евро — 92,38 рубля (плюс 32 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром ожидается стабилизация рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, пара доллар/рубль в начале торгов удержит позиции в районе 78 рублей. Однако в ходе может быть ее отступление в район 77,5 рубля. В рамках сессии ожидается сохранение долларом позиций в верхней половине диапазона 75—80 рублей, прогнозировал эксперт.

«Ждем начала укрепления рубля в любой момент. Российская валюта должна все-таки отыграть увеличение валютных интервенций Банка России примерно в 2,5 раза относительно сентябрьских уровней. Первой целью снижения пары доллар-рубль является район 76,4 рубля за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.