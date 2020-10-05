Более 199 млрд рублей будет выделено на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в 2021 году. Об этом говорится в утвержденном общенациональном плане восстановления экономики РФ, который имеется в распоряжении ТАСС.

«Ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в размере 50% величины прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ (расчет выплаты осуществлен за период начиная с 1 января 2020 года)... 199,1 млрд рублей», — говорится в документе и уточняется, что эта сумма заложена в бюджет на 2021 год.

Ранее пресс-служба Минтруда сообщала, что размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей предполагается увеличить с 2021 года. Для реализации этих планов потребуется дополнительно около 95 млрд рублей.



Программа поддержки малообеспеченных семей с детьми в возрасте от трех до семи лет стартовала 1 июня. На эту выплату имеют право семьи, среднедушевой доход которых ниже одного прожиточного минимума. Пособия будут начисляться с 1 января 2020 года.