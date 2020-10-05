В России до 50% предприятий малого и среднего бизнеса в России могут обанкротиться, пишут «Известия» . Это произойдет в случае ужесточения ограничений в рамках борьбы с распространением пандемии в стране и возвращения пропускного режима в Москве и регионах, сообщили в бизнес-объединениях.

По словам председателя Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексея Петропольского, до октября в стране действовал мораторий на банкротство, поэтому сложно оценить, сколько предприятий уже закрылись окончательно. Те, кто пережил первую волну благодаря подушке безопасности, вторую могут не осилить. Если ограничения останутся примерно такими же, как сейчас, и пропуска для всех граждан не будут вводить, а предприятия торговли, общепита и других отраслей не закроют, как весной, то последствия окажутся менее катастрофичными, считает Петропольский.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) Ольга Киселева рассказала, что ей пока неизвестно, будут ли закрывать клубы. Но если это все же произойдет, индустрия не сможет выжить на онлайн-занятиях — в конце пандемии количество посетителей упало едва ли не до нуля. По мнению председателя комитета по бытовому обслуживанию московского отделения «Опоры России» Дмитрия Несветова, поскольку людям в любом случае рано или поздно понадобится воспользоваться услугами салонов красоты, этот вид бизнеса находится не в наихудшем положении. Сложнее всего придется развлекательным и досуговым заведениям, а также кафе и ресторанам, полагает он.

По мнению представителя ассоциации РАТЭК (объединяет производителей и продавцов бытовой техники, электроники) Антона Гуськова, при переводе офисных сотрудников на удаленку потери бизнеса могут быть минимальны: компании функционируют подобным образом еще со времен снятия карантина летом. По прогнозу партнера департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марины Усенко, если ограничения не будут ужесточаться, отели смогут конкурировать между собой, снижая цены. В случае жестких ограничений, гостиницам, вероятнее всего, будет оказана помощь со стороны государства — как системообразующей отрасли, считает она.