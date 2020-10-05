Ассоциация банков России (АБР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направили в ЦБ доклад о взглядах рынка на будущее ипотечного страхования, пишет «Коммерсант» . Документ критикует концепцию ЦБ о перекладывании на банки трат по страхованию рисков заемщиков.

Из концепции следует, что банк становится единственным выгодоприобретателем при ипотечном страховании, а при его отсутствии — несет все связанные риски. Стоимость страхования для банка может быть компенсирована лишь увеличением процентной ставки по кредиту и/или предложением заемщику дополнительных продуктов, отметили АБР и ВСС. В итоге рост ставок по ипотеке может составить 0,8–1,3 п. п., а потеря банками комиссий от продажи страховок приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджетную систему (не менее 4 млрд рублей ежегодно). Расходы банков на изменение бизнес-процессов документ оценивает в 20 млрд рублей, их поддержание — свыше 10 млрд рублей в год.

Участники рынка предлагают подтянуть регулирование до уровня директивы о жилищных кредитах, чтобы оно не отставало от рыночной практики. Целью изменений должно являться наиболее полное удовлетворение интересов клиентов при одновременном ограничении риска злоупотреблений, без абсолютизации задачи снижения стоимости кредита любыми способами, отмечают декларируют АБР и ВСС. Также среди предложений рынка — освобождение банковских комиссий от НДС. Итогом принятия всех предложенных мер должно стать снижение ставок по ипотеке на 0,2–0,3 п. п.