Глобальные рынки акций вчера шли вверх на фоне надежд на предоставление финансовых стимулов и выписки Д Трампа из госпиталя. Российский рынок акций изначально отставал от своих европейских аналогов, однако по итогам дня сильно подрос – индекс РТС прибавил 0,9% до 1 158 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 1,0% до 2 881 пунктов – проигнорировав геополитические риски, которые негативно повлияли на динамику курса рубля (-0,1% до 78,22 руб./долл.). Российская валюта ослабила свою зависимость от сильно восстановившейся цены на нефть (Brent +5,1% до 41,29 долл./барр.).

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет идти вверх, однако потенциал роста будет ограниченным: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет следовать мировым аналогам после того как вчера стало известно о выписке Д. Трампа из госпиталя и на фоне надежд на одобрение нового пакета стимулов. Тем не менее, следует помнить, что других катализаторов помимо пакета стимулов на рынках нет, тогда как возобновление карантинных мер на фоне сильного роста случаев Covid-19 вполне может произойти уже в ближайшее время. Потенциал роста российских активов будет сохраняться сдержанным накануне президентских выборов в США и в свете геополитических рисков. Рост цен на нефть должен оказать дальнейшую поддержку бумагам нефтегазового сектора, отстающим от рынка на протяжении этого года.

Минфин прогнозирует заимствования на уровне 2 трлн руб. в 4К20, что предусматривает вероятное ускорение расходов; НЕОДНОЗНАЧНО Минфин сообщил о своем намерении занять 2 трлн руб. на рынке ОФЗ в 4К20. Подобный план может указывать на заимствования в среднем на уровне 170 млрд руб. в неделю в 4К20. и представляется нам амбициозным, учитывая что в 3К20 ведомство заняло только 1 трлн руб. Главный вывод из сообщения Минфина заключается в том, что правительство, судя по всему, нацелено на высокий уровень расходов в 4К20 (потенциально до 5 трлн руб.) с тем, чтобы выполнить свой годовой план по расходам на уровне 23 трлн руб. Стоит упомянуть о том, что хотя мы изначально считали этот план слишком агрессивным, теперь складывается впечатление, что многое будет зависеть от решения правительства повторно ввести карантинные меры. В этом случае курс на дополнительные расходы и дополнительные заимствования может с легкостью стать базовым сценарием. Тем не менее, мы подтверждаем свое мнение о том, что чем больше будут расходы в этом году, тем жестче будет план по расходам на будущий год – при сценарии расходов на уровне 23 млрд руб. в этом году, их объём в будущем году может оказаться на 6% ниже г/г.

Норильский никель оценил размер экологического ущерба в связи с аварией по разливу топлива на уровне 21,4 млрд руб.; ПОЗИТИВНО Компания Норильский никель (MNOD.LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $35,3/ГДР) представила собственную оценку ущерба, вызванного разливом топливом из цистерны на производственной площадке 5 на ТЭЦ-3 в Норильске. По оценкам компании, экологический ущерб составляет 21,4 млрд руб. на основе применения существующей методологии расчета подобных ущербов, тогда как оценка экологического ущерба, рассчитанная Росприроднадзором, составляет 147,8 млрд руб. Норильский никель представил свою оценку ущерба в Красноярский региональный арбитражный суд в ответ на иск, поданный Росприроднадзором. Как заявили в Норильском никеле, ведомство сильно отклонилось от существующей методологии расчета экологических аварий и юридических прецедентов при оценке ущерба водным объектам и почве.

Мы считаем, что новость ПОЗИТИВНА для Норильского никеля. Компания продолжает отстаивать свою позицию, представляя веские аргументы в ее поддержку. Исходя из многолетней истории аварий на крупных производственных активах в сырьевом секторе, нанесших серьезный урон окружающей среде, компании выплачивали 40-60% от первоначально объявленной суммы компенсации. Мы считаем, что шансы на то, что Норильский никель сможет сократить размер первоначального штрафа Росприроднадзору, высоки. Продвижение дела со штрафом также создает ожидания промежуточных дивидендных выплат за 2К20, что может поддержать инвестиционную привлекательность компании.

Основные аргументы мы приводим ниже:

Росприроднадзор использовал при расчете оценки ущерба максимально возможный коэффициент длительности негативного воздействия вредных веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (5x), который используется в случае, когда нарушитель не предпринял никаких действий в течении 500 часов (более 20 суток) с момента аварии для устранения ее последствий. Компания начала очистительные работы сразу после аварии, в самый первый день. Таким образом, по оценкам Норильского никеля, нужно применять коэффициент 1,1x.

Росприроднадзор подготовил свою оценку размера просочившихся в почву нефтепродуктов слишком рано (29 июня 2020), то есть до того момента, когда сбор топлива был завершен. В результате оценка объемов топлива, попавших в водные объекты,была сильно завышена и составила 19,1 тыс. т против примерно 14,3 тыс. т, по оценке компании.

Очистительные работы пока продолжаются. Компания продолжает финансировать все необходимые расходы на добровольных началах, очень добросовестно. Общая сумма затрат компании на устранение последствий инцидента сейчас составляет примерно 12 млрд руб. Однако после оценки экологического ущерба расходы на реабилитацию загрязненных после аварии земель могут снизиться.

Polymetal одобрил строительство проекта Кутын стоимостью US$ 80 млн; ПОЗИТИВНО Как сообщила компания Polymetal (POLY: LN; НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ £19,1/акцию), актив Kутын, ранее выставленный на продажу, сейчас снова является частью портфеля проектов компании. Ключевыми факторами, которые стоят за данным решением, по мнению главного исполнительного директора компании, являются, во-первых, способность актива быстро и с низкими капитальными вложениями выйти на значительный денежный поток; во-вторых, тот факт, что потенциал реализация проекта Кутын не вызовет изменений в текущем плане производства и капитальных вложений в целом по Группе. Производство на Кутыне компенсирует снижение производства на Албазино. Учитывая сложные геотехнические условия на подземном руднике Албазино, менеджмент принял решение не реализовывать проект по увеличению производительности подземных горных работ до 1,2 млн т руды в год. Выход проекта на полную мощность запланирован на 2К23, тогда как первая руда ожидается уже в 1К22. Среднее производство золота c 2023 по 2028 г составит 90 тыс. унций в год, что эквивалентно примерно 5% производства золота Polymetal в соответствии с производственным прогнозом компании. Мы считаем, что новость позитивна для акций компании. IRR проекта, как сообщается, составляет 29% при цене на золото на уровне $1 200/унцию и повышается до 42% при цене $1 500/унцию. Чистая приведенная стоимость проекта оценивается на уровне $ 79 млн и $ 157 млн при цене на золото соответственно на уровне $ 1 200/унцию и US$ 1 500/унцию. Совокупные денежные затраты на проекте Кутын составят $590/унцию против средних затрат по мировой отрасли на уровне $900-1000/унцию. Polymetal демонстрирует отличные результаты в части реализации проектов органического роста. Текущая цена на золото на уровне $1 900/унцию явно поддерживает планы разработки проекта Кутын.

