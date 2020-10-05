Рейтинг обусловлен высокой вероятностью предоставления банку необходимой поддержки акционером с сильным финансовым профилем.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Коммерцбанка (Евразия) на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.
Рейтинг обусловлен высокой вероятностью предоставления банку необходимой поддержки акционером с сильным финансовым профилем — немецким Commerzbank AG, поясняют аналитики. Оценка собственной кредитоспособности российского финансового института характеризуется адекватными бизнес-профилем и риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию. Негативное влияние на оценку собственной кредитоспособности оказывает снижение операционной эффективности Коммерцбанка, которая оценивается в рамках фактора достаточности капитала.
«Адекватный бизнес-профиль («bbb+») обусловлен в первую очередь сильной франшизой АО «Коммерцбанк (Евразия)» в обслуживании иностранных компаний, ведущих деятельность в России, а также крупнейших российских компаний», — отмечается в релизе АКРА. Диверсификация операционного дохода оценивается как умеренная, система корпоративного управления и стратегического планирования находится, по оценке экспертов, на высоком уровне с учетом того, что акционер осуществляет значительный контроль за деятельностью Коммерцбанка, а также с учетом многолетнего успешного опыта работы топ-менеджеров как в российской «дочке», так и в группе Commerzbank.
Адекватный буфер абсорбции убытков обеспечивается высоким уровнем основного капитала по регулятивным нормам. Вместе с тем значение коэффициента усредненной генерации капитала, рассчитываемого за последние пять лет, остается у банка отрицательным, что обусловлено ежегодными дивидендными выплатами. Операционная эффективность, оцениваемая на основе средних за последние три года значений показателей чистой процентной маржи и отношения операционных расходов к операционным доходам, негативно влияет на оценку фактора достаточности капитала кредитной организации, однако в целом соответствует уровню операционной эффективности сопоставимых банков, указывают аналитики.
Адекватная оценка риск-профиля Коммерцбанка обусловлена качественной системой риск-менеджмента и высоким качеством кредитного портфеля, на который приходится 40% активов (проблемные кредиты отсутствуют). На десять крупнейших групп заемщиков приходятся значительные 82,5% портфеля, вместе с тем существенная часть выданных кредитов покрыта гарантиями поддерживающей организации. При осуществлении размещений на межбанковском рынке (35% активов) и формировании портфеля ликвидности, состоящего из высоколиквидных ценных бумаг (14% активов), банк придерживается исключительно консервативной политики.
В числе прочего в сообщении АКРА отмечается, что ресурсная база банка волатильна ввиду повышенной концентрации на крупнейших группах кредиторов.
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