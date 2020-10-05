📰 Негосударственные пенсионные фонды получили аргумент оставаться в коротких облигациях, пишет «Коммерсант» . Новые стресс-тесты, опубликованные ЦБ, заметно ухудшили сценарии для долгосрочных инвестиций. Одновременно регулятор расширил спреды в доходности между государственными и корпоративными бумагами, что также не будет способствовать росту интереса к вложениям НПФ в реальный сектор экономики. Изменения могут повлиять на некоторые фонды, которые либо находятся у нижней границы прохождения стресс-теста, либо не проходят стресс-тестирование, что заставляет их уходить из корпоративных бумаг или длинных облигаций, считают эксперты.

📰 Правительство может начать вносить существенные корректировки в бюджет на ближайшие три года уже в начале 2021-го: абсолютного единодушия относительно нынешней версии финансового плана в Кабмине не сложилось, пишут «Известия» . Об этом рассказали два источника, близкие к правительству. Проект казны на трехлетку был одобрен как ориентир в условиях неопределенности — когда ситуация с пандемией и санкциями прояснится, его параметры могут быть пересмотрены. Первый вице-премьер Андрей Белоусов, по словам источников, остался недоволен излишне консервативной бюджетной политикой Минфина.

📰 Законопроект о запрете в РФ современных протоколов шифрования сайтов равносилен отключению страны от Интернета, пишет «Коммерсант» . Об этом предупреждают в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Проблемы начнутся, когда протоколы внедрят, например, популярные в мире платежные сервисы и интернет-магазины, соглашаются эксперты. В Минцифры обещают создать рабочую группу для доработки проекта, но борьба с шифрованием государству необходима, так как его распространение может фактически свести на нет возможность работы системы блокировки сайтов в России.

📰 В сентябре корпоративные заемщики привлекли чуть более 170 млрд рублей на рынке публичного внутреннего долга, из которых две трети пришлось на одного эмитента, пишет «Коммерсант» . Так, 100 млрд рублей из общей суммы приходятся на облигации РЖД. Одновременно растет доля инвестиционных облигаций, которые массово размещают крупные банки преимущественно среди розничных инвесторов. Несмотря на более высокий потенциальный доход по сравнению с классическими облигациями, его размер эмитенты не гарантируют.

📰 Консалтинговая компания Boston Consulting Group совместно c международной системой Swift опубликовала доклад, посвященный текущему состоянию мирового рынка платежей и воздействию, которое на него оказала пандемия, пишет «Коммерсант» . Отмечается, что пандемия изменила способы взаимодействия между потребителями и компаниями, что может привести к снижению темпов роста выручки в краткосрочной перспективе. Из положительных тенденций можно отметить переход на бесконтактные платежи, рост проникновения электронных кошельков и более широкое применение автоматизации платежей B2B.

📰 «ДОМ.РФ» и агентство Frank RG разработали рейтинг ипотечных банков, который должен стать ежемесячным, пишут «Ведомости» . Исследование даст представление о реальных ставках в разрезе отдельных сегментов ипотечного рынка, об объемах выдачи ипотеки, а также о динамике заявок населения на выдачу ипотечных кредитов. Эксперты считают, что с учетом высокой концентрации рынка для понимания ситуации можно было ограничиться и десятком ипотечных банков. Также они отмечают, что в рейтинге отсутствуют данные о проблемных ипотечных займах, а именно эта информация в перспективе может понадобиться для полного понимания ситуации на рынке.