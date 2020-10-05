Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего предправления Тольяттихимбанка Александра Попова. Он обвиняется в покушении на дачу взятки в размере не менее 2 млн долларов США, указано в сообщении СК.

По версии следствия, бенефициарный владелец и руководитель ОАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай, являясь фигурантом уголовного дела о хищении продукции этой компании, был также по итогам выездной налоговой проверки привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. Чтобы избежать обязанности по уплате налогов, а также уйти от уголовной ответственности, он решил через посредника дать судье Верховного суда РФ взятку в размере не менее 2 млн долларов за вынесение в пользу «Тольяттиазота» заведомо незаконного судебного акта, который отменил бы решение налогового органа. Вынесенный судебный акт он намеревался использовать при решении вопросов, связанных с его уголовным преследованием. К совершению указанного преступления он привлек председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. Последний, действуя по указанию Махлая, в 2015 году разработал преступный план. Используя свое должностное положение, фигурант, минуя официальное оформление документации, открыл в своем банке ячейку, куда заложил часть взятки, предоставленной в фактическое распоряжение посредников, полагают в СК. «Довести до конца свой преступный умысел Попов не смог по независящим от него обстоятельствам», — говорится в релизе.

В целях обеспечения исполнения возможного приговора суда на 293 принадлежащих Александру Попову земельных участка наложен арест.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — отмечают в СК.

Сергей Махлай объявлен в федеральный и международный розыск. Вместе с тем ранее ему заочно вынесен приговор за хищение продукции «Тольяттиазота».



Александр Попов руководил Тольяттихимбанком с 2002 года. В начале июня прошлого года стало известно о его задержании в конце мая-2019 и последующем аресте . Газета «Коммерсант» писала, что, по версии следствия, под контролем Попова через его кредитное учреждение осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов «Тольяттиазота». В банке, комментируя тогда эти события, заявляли, что Попов стал заложником ситуации , происходящей вокруг «Тольяттиазота»: предприятие, являющееся одним из ключевых клиентов банка, не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление.