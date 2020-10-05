Темпы инфляции в России постепенно замедляются, в 2021 году будут преобладать дезинфляционные факторы, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«После кратковременного всплеска во втором квартале темпы роста цен постепенно замедляются. Этот процесс происходил несколько медленнее, чем мы ожидали, но тем не менее годовая инфляция остается ниже 4%. Мы продолжаем видеть преобладание дезинфляционных факторов на 2021 год», — сказал он, выступая на парламентских слушаниях.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в декабре будет находиться в диапазоне 3,7—4,2%, в следующем году — на уровне 3,5—4%, а затем будет вблизи целевого уровня 4%.