Российское правительство будет добиваться снижения ставок по ипотеке в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что уже много сделано в этой части: ипотечные ставки находятся на исторически низких уровнях.

«В целях улучшения жилищных условий будем добиваться последовательно снижения ставок по ипотеке», — сказал Силуанов, выступая на парламентских слушаниях.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в августе продолжила снижение, опустившись до нового исторического минимума в 7,16% годовых после июльских 7,28%. При этом в августе было выдано 154,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 392 млрд рублей, что больше показателя июля на 5,8% по количеству и на 8,3% по объему. В результате долги россиян по ипотеке на 1 сентября составили рекордные 8,3 трлн рублей.