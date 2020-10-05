В России может появиться социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, пишет «Российская газета» . Доработанный вариант генсоглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством страны на 2021-2023 годы поступил в Российскую трехстороннюю комиссию.

В документе говорится, что стороны обязуются «обеспечить введение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц для малоимущих работников (с учетом семейной нагрузки) в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ за каждый месяц налогового периода».

Как пояснил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, речь идет о введении в практику налогообложения доходов физлиц метода защиты низких доходов. «В США и в других странах граждане, чьи доходы не превышают определенного уровня не платят подоходный налог. В этом есть здравый экономический смысл. Например, работник получил зарплату на уровне МРОТ, который рассчитывается на основе прожиточного минимума. Но после уплаты подоходного налога в 13%, его реальный доход окажется ниже прожиточного минимума. Получается, что МРОТ абсолютно не гарантирует реальную зарплату даже в размере прожиточного минимума», — отметил Сафонов.

Со стороны Федерации независимых профсоюзов России появилось предложении о национализации слабых предприятий на грани банкротства. «При угрозе массовых увольнений, необходимости сохранения занятости в организациях, стороны принимают на себя обязательства по подготовке предложений в части сохранения таких организаций, а также возможной национализации социально-значимых стратегических предприятий», — отмечается в тексте генсоглашения. По мнению Сафонова, лучше деньги потратить на новый и более экономически выгодный проект.