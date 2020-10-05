В интернет-банке «Уралсиб-Бизнес Online» появился новый сервис онлайн-бухгалтерии «1С:БизнесСтарт». Об этом в понедельник сообщили в «Уралсибе».

Для подключения сервиса необходимо:

авторизоваться в личном кабинете «Уралсиб-Бизнес Online»;

в разделе «Моя бухгалтерия» в главном меню выбрать подходящий тариф и период;

заполнить данные в платежном поручении на подключение услуги;

провести оплату услуги, подписав документ электронной подписью.

После оплаты онлайн-бухгалтерия «1С:БизнесСтарт» будет доступна в разделе «Моя бухгалтерия».



Переход из ДБО в «1С:БизнесСтарт» осуществляется беcшовно путем нажатия на кнопку «Моя бухгалтерия» в главном меню системы «Уралсиб-Бизнес Online».