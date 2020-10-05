Мещанский суд Москвы взыскал почти 3 млн рублей с осужденного отца экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко по иску о возмещении имущественного вреда банка «Московское Ипотечное Агентство», сообщили в пресс-службе суда.

«Суд взыскал 2 млн 108 тыс. рублей солидарно с ответчиков Захарченко В. и Корьевкина В., также 3 млн 596 тыс. солидарно с Захарченко В. и Гриба С.», — сказала представитель суда.

В апреле прошлого года Виктор Захарченко был осужден за растрату средств банка.

Захарченко отпустили из мест лишения свободы 30 марта в связи с истечением срока его наказания. Согласно решению суда, бывший председатель правления банка «Московское Ипотечное Агентство» Владимир Корьевкин взял на работу Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, и выплачивал ему зарплату. С 1 июля 2014 года по 15 апреля 2015 года организованная группа в составе Захарченко, неустановленных лиц и Корьевкина совершила растрату денежных средства банка на сумму 1,7 млн рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму 4 млн рублей.