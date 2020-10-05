Ставропольпромстройбанк с 5 октября ввел вклад «Нам 30» , приуроченный к 30-летию кредитной организации.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок депозита — 30 и 300 дней. Доходность составит 3,5% и 4% годовых соответственно. Приходные и расходные операции не допускаются.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов по депозиту на 30 дней осуществляется в конце срока, на 300 дней — по выбору клиента: ежеквартально, в конце календарного года или в конце срока действия договора.

Оформить вклад можно до 31 декабря.