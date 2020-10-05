СберБанк расширил возможности потребительского кредитования благодаря «Цифровому профилю». Теперь данные государственных органов можно использовать вместо бумажных справок для получения кредита наличными .

«Теперь клиенты, не получающие зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, могут оформить кредит до 1 млн рублей в «Сбербанк Онлайн» без справок и посещения офиса. Клиенту достаточно при подаче заявки дать согласие на получение сведений о доходах с портала «Госуслуги», а Сбербанк получит информацию о клиенте из «Цифрового профиля» и использует ее в принятии решения», — говорится в релизе.

Сервис запущен для пользователей веб-версии «Сбербанк Онлайн», позже он станет доступен в мобильном приложении на платформах iOS и Android.

«Цифровой профиль» представляет собой совокупность содержащихся в информационных системах госорганов сведений о гражданах и юрлицах, обеспечивает их идентификацию и безопасный обмен подтверждёнными данными. Инструмент интегрирован с Единым порталом государственных услуг.