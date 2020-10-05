Клиенту достаточно при подаче заявки дать согласие на получение сведений о доходах с портала «Госуслуги».
СберБанк расширил возможности потребительского кредитования благодаря «Цифровому профилю». Теперь данные государственных органов можно использовать вместо бумажных справок для получения кредита наличными.
«Теперь клиенты, не получающие зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, могут оформить кредит до 1 млн рублей в «Сбербанк Онлайн» без справок и посещения офиса. Клиенту достаточно при подаче заявки дать согласие на получение сведений о доходах с портала «Госуслуги», а Сбербанк получит информацию о клиенте из «Цифрового профиля» и использует ее в принятии решения», — говорится в релизе.
Сервис запущен для пользователей веб-версии «Сбербанк Онлайн», позже он станет доступен в мобильном приложении на платформах iOS и Android.
«Цифровой профиль» представляет собой совокупность содержащихся в информационных системах госорганов сведений о гражданах и юрлицах, обеспечивает их идентификацию и безопасный обмен подтверждёнными данными. Инструмент интегрирован с Единым порталом государственных услуг.
Нет комментариев